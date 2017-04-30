Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Sayan ve Erkan Çelik arasındaki 6 yıllık ilişki geçen ay sona erdi. Bu ayrılığın ardında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın vetosu olduğu iddia edilmişti. Ayrılık sonrası farklı iddialar da ortaya atıldı ve Sayan, Instagram hesabını kapatmıştı.