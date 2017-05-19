Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Maslak 1453'e özel olarak yaptırdığı Atatürk heykelinin açılışında altın bileziği ile göz kamaştırdı.



ATATÜRK HEYKELİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Maslak 1453'ün içerisinde yer alan Atatürk heykelinin açılışını önceki akşam yaptı.



ALTIN BİLEZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevgilisi Duygu Su Gülpınar'la misafirlerini ağırlayan ünlü iş adamının bileğine hayli kalın ve gösterişli bir altın bileklik takması dikkat çekti. Ağa'nın diğer bileğinde ise pırlanta ve altın bir saat vardı.



İşte açılıştan kareler;