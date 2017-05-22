Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinde düzenlediği parti sonrasında yaşanan Murat Boz olayı ve Aslı Enver'in kendisine olan tepkisi sonrasında Eser Yenenler, yeni bir karar aldı. O da birçok ünlü isim gibi bir Ege kasabasında hayatını geçirmeyi planlıyor.

ÇEŞME'DEN EV ALACAK

Yeni Asır'dan Kahraman Durak'ın haberine göre; İstanbul'un temposundan sıkıldığını söyleyen ünlü oyuncu, gözünü Çeşme'ye çevirdi. Şimdilerde bir ev almak için kolları sıvayan Eser Yenenler, Çeşme'den ev alıp yılın büyük bir zamanının burada geçirecek. Hem otoyol bağlantısı hem doğal güzelliği hem de eğlencesi nedeniyle Çeşme'ye yerleşme kararı alan Eser Yenenler, bu hafta sonunu tatil merkezinde geçirdi.