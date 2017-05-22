Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasında yaşanan karşılıklı atışmalar hakkında Seren Serengil'den çarpıcı yorumlar geldi.

Serengil, sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmayan' programında, Tayfun’un annesiyle birlikte katıldığı bir televizyon programından görüntüler yayınladı. Söz konusu görüntülerde; Tayfun’un annesinin, “Babasının hakkını ödeyemem, onu yetiştirme sürecinde bana yardımları oldu. Oğlumuza da akıllar vermiştir" ifadelerini kullanıyor.

"SENİN ÖLMENİ BEKLEYEMEM"

Emrah’ın oğluna yok yere tepki göstermediğini belirten ünlü sunucu, Emrah ve oğlu arasında yaşandığını iddia ettiği diyalogu da canlı yayında açıkladı. Seren Serengil, Tayfun’un babasını ziyaretinde ondan bir ev istediğini ve şu sözleri kullandığını ileri sürdü: "Baba seninle aramda çok fazla yaş farkı yok ve bir şeylere sahip olabilmek adına senin ölmeni bekleyemem bu yüzden de üzerime evlerinden birini geçir."