Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul son bölümüyle nefes kesmişti. Dizinin Aliyar karakterinin ölmesinin ardından Diriliş Erturğul 89.bölümü büyük merak konusu olmuştu.



Diriliş Ertuğrul bu hafta ara verecek

TRT 1'in Diriliş Ertuğrul 89.bölümünün olmaması ile ilgili internet sitesinde yayınlandığı yayın akışıMaç engeline takıldı. Sevilen dizi UEFA Avrupa Ligi Finali Ajax - Manchester United maçı nedeniyle Bu hafta yayınlanmayacak.

TRT 1'in anlaşması nedeniyle Diriliş Ertuğrul 89 bölümü zorunlu olarak ara verecek.