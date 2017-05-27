Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy program çekmek için Hindistan'a gitmişti. Diva, Banu Alkan'ın hasta olduğuna inanmayıp bir ağacın altında yalnız başına oturmak isterken kobra soktu. O anların görüntüleri ilk kez yayınlandı.

BANU ALKAN'IN ARKASINDAN KONUŞUYORDU

Olay gerçekleşmeden önce Banu Alkan hasta olduğu için programa katılamadı. Diva buna çok sinirlenince "Neren hasta senin, herkese yutturursun bana yutturamazsın" dedi. Tam cümlesi bitince Bülent Ersoy'u kobra soktu.

BÜLENT ERSOY HASTANEDE TUTULUYOR

Ersoy'un çığlıkları üzerine yardımına koşan set çalışanları yılanı öldürdü. Sol bacağına şişlik ve kızarlık oluşan Diva, ilk müdahalenin ardından hastaneye yatırıldı. Ersoy hastanede müşahede altında tutuluyor.