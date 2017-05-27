Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV'de ekranlara gelen "Esra Erol'da" programında büyük panik yaşandı.Damat adayı Tarık, canlı yayında Pamuk’a evlilik teklifi yaptı. Heyecanına yenik düşen gelin adayı, teklifi duyunca birden fenalaştı ve Tarık’ın üzerine doğru düştü.Stüdyoda bulunanlar ve ekran başındakiler şoke olurken, canlı yayına hemen ara verildi. İlk müdahalesi sahnede yapılan Pamuk, bir süre sonra kendine geldi ve tekrar canlı yayına çıktı.