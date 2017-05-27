ATV'de ekranlara gelen "Esra Erol'da" programında büyük panik yaşandı.Damat adayı Tarık, canlı yayında Pamuk’a evlilik teklifi yaptı. Heyecanına yenik düşen gelin adayı, teklifi duyunca birden fenalaştı ve Tarık’ın üzerine doğru düştü.Stüdyoda bulunanlar ve ekran başındakiler şoke olurken, canlı yayına hemen ara verildi. İlk müdahalesi sahnede yapılan Pamuk, bir süre sonra kendine geldi ve tekrar canlı yayına çıktı.
İzdivaç'ta gelin adayı canlı yayında bayıldı
27.05.2017 - 16:49 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de büyük tartışmalara sebep olan Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı izdivaç programında evlilik teklifi alan gelin adayı bir anda yere yığıldı.
Etiketler : izdivaç,esra erol,
477118 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/477118.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER