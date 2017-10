Türkiye Gazetesi

Muhammed Tuhan

Oyunculuk tutkusu tiyatro ile başlayan ve ardından art arda dizilerde görmeye alışık olduğumuz Tolga Yüce, 1989 Kars Kağızman doğumlu. Günlük yayınlanan Deniz Yıldızı ve Beni Affet dizilerden aşina olduğumuz Yüce, yeni projelerle çok yakında karşımızda olacak. Hem de komedi filmlerinde... ‘Ağır abi’ karakterlerinden çıkan oyuncuyu Frankenstein Canavar Gibi ve Ah Be İstanbul isimli sinema filmlerinde göreceğiz. TGRT EU’da yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğim “Film Saati” programıma konuk olan Tolga Yüce ile samimi bir sohbet gerçekleştirdik, yeni projelerini konuştuk...



¥ Son zamanlarda hangi projelerde yer alıyorsunuz?

2003 yılında oyunculuğa başladım. 2007 yılına kadar tiyatro ile ilgilendim. Daha sonra Beni Affet, Unutma Beni, Deniz Yıldızı, Aşkların En Güzeli gibi birçok dizide yer aldım. Günümüzde pek tiyatro yapmasam da, Çanakkale Vazgeçilmez gibi çocuk oyunlarında yer alıyorum. En son Arka Sokaklar, Kırgın Çiçekler dizisinde oynadım. Bunun yanında sinema çalışmalarımız var; Kafes, Masal, Nüzhet gibi birçok sinema filminde oynadım. Bu yıl da inşallah Frankenstein Canavar Gibi ve Ah Be İstanbul gibi iki tane güzel sinema filmimiz vizyona girecek.



¥ Mesleğe nasıl başladınız?

Lise yıllarında piyesler vardır ya, işte o piyeslerde başladım. Çocukluk yıllarımda oyunculuğa olan ilgim çok büyüktü o piyeslerle ilk adımı attım. Ardından tiyatro eğitimleri aldım. Yani oyunculuğa bir ‘er meydanı’ olan tiyatro ile giriş yaptım.



¥ İlk dizi setin hangisiydi?

İlk setim, kamera karşısındaki ilk oyunculuğum Deniz Yıldızı idi. 2007 yılıydı ve beni heyecanlandıran bir projeydi. Ankara’da MGA Medya’nın günlük dizisiydi. Burada Salih karakterini canlandırdım. MGA Medya ile Beni Affet ile devam ettim. O da günlük diziydi. Son yıllarda oynadığım Unutma Beni var. Aşkların En Güzeli ise tutmadı. Kamera karşısına geçişim günlük dizilerle oldu.



¥ Sinema servüveniniz nasıl başladı?

Tiyatro, dizi ve ardından sinema oyunculuğuna başladım. İlk sinema filmim, ilk göz ağrım Kafes. Kafes, bir 12 Eylül hikâyesi. Sevgili İsmail Hacıoğlu’yla birlikte başrolü canlandırdık. Dönem filmiydi. Oynarken zorlandım ama çok da mutlu oldum. Çünkü Türkiye ve Uluslararası boyutta güzel gişe yapan sinema filmi oldu. Ondan sonra 12-13 sinema filminde rol aldım.



¥ Kendini daha da ileriye taşımak için bir şeyler yapıyor musun?

Benim için eğitimin sonu yok. Kendimi, oyunculuğumu geliştirmek için sürekli eğitimler aldım. Hâlâ da eğitim almaya devam ediyorum. İstanbul Arel Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon mezunuyum. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro bölümü; yurt dışında Milano’da oyunculuk üzerine eğitimler aldım. Senaryo yazmaya başladım. Hatta çok yakında kendi filmimi çekeceğim. Bu arada Kafes’in devam filmini de çekeceğiz.



¥ Şimdiye kadar hep böyle ciddi rollerde mi yer aldın?

Evet, daha çok böyle. Ağır abi rolleri... Böyle biraz sert, kaba roller diyebililriz. Hatta kötü adam rollerinde de çok oynadım. Fakat son oynadığım sinema filmi Masal’da bu algıyı kırdım. Başrolde bir Anadolu gencini oynadım. Ardından hep böyle güzel projeler gelmeye başladı. Son zamanlarda dizi ya da sinema filmleri olsun kötü karakterleri kabul etmiyorum.



¥ Bu karakterler dışında komedi tecrüben var mı?

Aslında komediye bu kadar yatkın olduğumu bilmiyordum. Frankenstein Canavar Gibi ve Ah Be İstanbul, her ikisi de komedi. Yönetmenlerden tebrikler aldım. Onlar da şaşırdı. ‘Senin gibi sert mizaçlı oyuncunun komediye yatkın olduğunu bilmiyorduk’ dediler. Kışa doğru bir komedi filmi daha çekeceğiz.



¥ Frankenstein Canavar Gibi filmini bize biraz anlatır mısın?

Sevgili Şevket Çoruh başrolde Frankenstein’ı canlandırıyor. Film komedi ama ben tabii yine orada ağır abiyi canlandırıyorum. Filmde Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Hüseyin Elmalıpınar, Ayçin İnci var. Yani inanılmaz bir kadro var. Ersan Mercan’ın yapımcılığını; Özgür Bakar’ın yönetmenliğini yaptığı çok güzel bir komedi filmi olacak. Filmin kurgusunda Şevket Çoruh ölüyor, ancak Frankenstein olarak onu tekrar diriltiyorlar. Biz bir daha öldürüyoruz onu derken bir daha diriltiyorlar, öyle öyle gidiyor.



¥ Gelecekte nerelerde göreceğiz seni?

Bu yıl çok güzel bir dizide göreceksiniz. Ancak henüz imza atmadığım için ismini açıklamayacağım. Yine kışa doğru sinema filmleri çekimlerimiz var. Bu yıl izleyenler beni genellikle sinema filmlerinde görecek ama yeni sezona bomba gibi bir diziyle başlıyoruz.



Türkü dinliyorum diye geri kafalı diyorlar

¥ En sevdiğin film?

Babam Ve Oğlum... Bende biraz Yeşilçam kafası var. O dönemlerdeki sinema filmlerini daha çok beğeniyorum.



¥ En son izlediğin film?

Ayla... Sevgili İsmail Hacıoğlu’nun başrollerinde bulunduğu Ayla gerçek bir hikâyeden yola çıkıyor bu yüzden de Oscar adayımız. İzlediğinizde tüyleriniz diken diken oluyor.



¥ En beğendiğin kadın oyuncu?

Son zamanlarda en beğendiğim, Nurgül Yeşilçay.



¥ En beğendiğin erkek oyuncu?

Halit Ergenç.



¥ En sevdiğin müzisyen?

Tarkan yeni çıkan albümüyle, efendiliğiyle, kişiliğiyle çok seviyorum, çok takdir ediyorum.



¥ En sevdiğin şarkı?

Türküleri çok seviyorum. Bu yüzden bazen bana geri kafalı diyorlar.

İşte Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden gibi eserler var, bunları seviyorum. Neşet Ertaş’ı çok seviyorum.



¥ Kimi örnek alırsınız?

Kemal Sunal, Şener Şen.



¥ Bir dilek hakkınız var?

Kendi adıma değil, ülkemin insanları adına bir dilekte bulunurdum. Ülkemde barış, huzur... Kürt’üyle, Türk’üyle, Çerkezi ile, Laz’ıyla birlik berabarlik ortamında huzurlu bir hayat dilerdim.