Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ajans Press, Türk sinema tarihinde en çok izlenen filmleri inceledi. Araştırmada 1989 yılından günümüze kadar sinema seyircisinin en çok komedi filmleri izlediği görüldü. Ajans Press’in Box Office’ten derlediği verilere göre, liderliği Recep İvedik 5 göğüsledi. Film, 7 milyon 437 bin 5 sinemasevere ulaşarak bütün zamanların en çok izlenen yapımı oldu. 2006 yılında vizyona giren Kurtlar Vadisi Irak, 4 milyon 256 bin 567 kişi ile ikinci olurken, aksiyon dalında da ilk sırada yer aldı. Cem Yılmaz’ın kült yapımlarından G.O.R.A. ise, 4 milyon bin 711 ile üçüncülüğü kaptı. Bu eserleri, 3 milyon 839 bin 883 kişi tarafından izlenerek ve dram dalında liderliği elde eden Babam ve Oğlum takip etti. Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı New York’ta Beş Minare de 3 milyon 474 bin 495 seyirciyle beşinci oldu. Bütün zamanların en çok izlenen ilk beş filmi içerisinde yabancı yapım olmaması ise dikkat çeken bir ayrıntı oldu.