Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam yayınlanan bölümde Orhan Güntekin karakteriyle ekrana gelen Cezmi Baskın, usta oyunculuğuyla yine büyük beğeni topladı. Uzun yıllar akıl hastanesine kapatılan ve çok önemli sırların kilit ismi olan gizemli bir karakteri canlandıran usta oyuncu, başarılı ve etkileyici oyunculuğuyla diziye büyük bir renk ve enerji katmış. Cezmi Baskın'ın girişiyle daha da güçlenen dizinin hikayesinin bundan sonra nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.