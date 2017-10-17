Dün akşam yayınlanan bölümde Orhan Güntekin karakteriyle ekrana gelen Cezmi Baskın, usta oyunculuğuyla yine büyük beğeni topladı. Uzun yıllar akıl hastanesine kapatılan ve çok önemli sırların kilit ismi olan gizemli bir karakteri canlandıran usta oyuncu, başarılı ve etkileyici oyunculuğuyla diziye büyük bir renk ve enerji katmış. Cezmi Baskın'ın girişiyle daha da güçlenen dizinin hikayesinin bundan sonra nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.
Kayıtdışı dizisinde Cezmi Baskın sürprizi
17.10.2017 - 16:50 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Karga Seven Pictures'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve Uğur Polat'ın oynadığı Kayıtdışı” dizisine ünlü oyuncu Cezmi Baskın dahil oldu.
Etiketler : Fox Tv,Kayıtdışı dizisi,Cezmi Baskın,
512076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/512076.aspx
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