Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın şirketi Acun Medya’nın yargılandığı telif davasında karar çıktı.

Şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’e ait eserlerin, TV8’de yayınlanan iki programda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açılan davada Acun Medya tazminata mahkum edildi.

165 BİN LİRA

İstanbul 2. Fikri ve Sına Haklar Hukuk Mahkemesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. maddesi uyarınca belirlenen 55.000 lira tutarındaki telif bedelinin üç katı olan 165.000 liranın, 2015’te hayatını kaybeden Şeneş’in murislerine ödenmesine hükmetti.

Fikret Şeneş’e ait eserler, TV8’de yayınlanan iki programda kullanılmış, devamında murisler tarafından açılan davada Acun Medya savunmalarını yapmıştı.