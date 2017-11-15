Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halsizlik yaşadığı ve iştahı kapandığı için hastaneye tekrar yattığını söyleyen oyuncu, "Ağır bir ameliyattan çıktıktan sonra, her şeyin yan etkisi olabiliyor.

Milliyet'in haberine göre; O yüzden dört gün sonra yeniden hastaneye döndüm. Ona göre serum ve ilaç veriyorlar. Tam iyi olmadan çıkmamak gerekiyormuş" dedi.

Durumunun iyiye gittiğini anlatan Öztan, "Ameliyat 13 saat sürdü. Uzun sürmesi iyi, çünkü tümünü temizliyorlar. Hafta sonuna doğru taburcu olacağım gibi görünüyor. Sonrasında kemoterapiye başlayacağız.

İnşallah yaz ayında iyileşmiş olacağım" diye konuştu. Oyuncu, kaldığı Atakent Acıbadem Hastanesi'ndeki hemşirelerle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" yazdı.