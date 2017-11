Türkiye Gazetesi

Survivor'ın yeni ismi Murat Ceylan oldu. Survivor 2018'in yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'a gidecek bir isim daha açıkladı. Survivor 2013'te yarışan Murat Ceylan kimdir, ne iş yapar? Survivor Murat Ceylan hakkında merak edilenler haberimizde. Acun Ilıcalı, milli atletler Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir ile eski şampiyon Turabi Çamkıran'ın ardından 'Survivor 2018'in All Star kadrosuna katılacak beşinci ismi açıkladı: Murat Ceylan.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu.

Canlı yayında konuşan Ilıcalı, 'Survivor 2018' yarışmasının 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde "Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir'in, All Star kadrosunda olacağı" tweetini atan Acun Ilıcalı, yeni bir ismi daha açıkladı. 'Survivor 2013'te yer alan 1991 doğumlu Murat Ceylan, yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verecek.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan: 27 yaşındadır. Yakışıklı sunucu Murat Ceylan 1989 yılının 15 Mayıs’ında dünyaya gelmiştir. Boğa burcu olan Murat Ceylan’ın kilosu: 70 kg, boyu ise: 1.86 cm’dir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Londra’ya giderek Endüstriyel Tasarım bölümüne başlayan Murat Ceylan bir süre sonra okuduğu bölümün kendisine göre olmadığı düşündüğü için bırakma kararını vererek İstanbul’a geri döner ve tekrar üniversite sınavlarına hazırlanır.

Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü kazanarak öğrenimine burada devam etmektedir. Müziğe büyük ilgisi olan Murat Ceylan, Profesör Ergi can Saydam’ dan 8 yıl süre ile müzik dersleri almıştır. Aynı zamanda spora da ilgisi olduğunu söyleyen Murat Ceylan kendini geliştirerek profesyonel olarak fitness ile 7 yıldır uğraştığını söylüyor. Lisanslı binicilik yaptığını söyleyen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübünün lisanslı binicisidir. Survivor yarışmasının Panama ayağına katılan Murat Ceylan ünlüler – gönüllüler yarışının 3. sezonunda gönüllülerin cephesinde yarışmaya katılmıştır 2013 de. Bu yarışmadan sonra yıldızı parlayan yakışıklı sunucu 2014 yılının 17 Eylül’ünde tv8’de ekranlara gelen Para Bende yarışmasında sunuculuk yapmaya başlamıştır. Yarışmanın formatı gereği partneri olan yarışmanın diğer sunucusu Almeda Abazi ile her hafta farklı bir ülke farklı bir şehirde kıyasıya yarışıyordu. Sesi de oldukça güzel olan karizmatik sunucu bir albüm de çıkarmıştır. Yeni Nesil isimli albüm çıkaran Murat Ceylan, bu albümünü 2016 yılında çıkarmış, aranjörlüğünü ise Ozan Doğulu üstlenmiştir.

SURVİVOR ALL STAR 2018 KADROSU

Daha önce Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile gönüllülerin karşı karşıya geleceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu. Ilıcalı, “Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.