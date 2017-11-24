Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modacı ve televizyoncu Nur Yerlitaş katıldığı doğum günü partisi sırasında Instagram hesabından canlı yayın yapmış, o esnada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter artık" şeklindeki sözleri duyulmuştu. Bugün Yerlitaş'tan bi açıklama daha geldi.

İşte Nur Yerlitaş'ın o mesajı:

"Geçen akşam katıldığım bir davette yaptığım canlı yayının altına yazılan hakaretler üzerine bir anda 'ŞEHİT' kelimesi duyunca, "artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı" anlamında kullandığım kelimelerin kasıtlı olarak ya da yanlış anlaşılarak çok farklı yerlere çekildiğini ve resmen bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü üzülerek görüyorum.

Kimseyi şehitlerimizin aleyhine konuşturmayacağım gibi benim de şehitler aleyhine en ufak bir söz söyleyeceğim düşünülemez. Böylesine hassas olduğum bir konuda bu şekilde yanlış anlaşılmak beni derinden üzmüştür.

Her ne kadar basına yansıyan şekilde bir kastım bulunmasa da bu anlaşılma nedeniyle üzdüğüm tüm Şehit ve Gazi aileleri ile görevli tüm Polis ve Askerlerimizden öncelikle özür dilerim. Kamuoyuna saygılarımla. Nur Yerlitaş."

''ŞEHİTLER VAR YALANININ ARKASINA SAKLANARAK HAKARET ETTİLER"

Nur Yerlitaş gelen tepkiler üzerine daha önce de şu açıklamayı yapmıştı:

''Ben Nur Yerlitaş...Çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur; Canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin 'şehitler var' yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde 'Ne yapayım Allah Allah istediklerini söylesinler' dedim. Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez.''