Çağla Türk - ‘Bazı Aşklar Yarım Kalmalı’ şarkısı ile müzik dünyasına bomba gibi giriş yapan İrem Derici, kısa sürede en çok izlenenler listesinde yer aldı bile. Başarısına başarı katmak isteyen Derici’nin kapısını çaldık. Kısa süre önce sıkıntılı günler geçiren Derici, 49 kilodan 56 kiloya çıkmış durumda. Bu hâlinin kendisine çok yakıştığını söylemeden edemeyeceğim... Sanatçının yeni şarkısından esinlenerek sorular sorduk, keyifli bir sohbet ettik...



ASLA PİŞMANLIK YAŞAMADIM

Gideceği zamanı bilmeli insan: Sizin bilmediğiniz, kopamadığınız kimse oldu mu hayatınızda?



Babamdan öğrendiğim en önemli cümledir: Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Er ya da geç kopuyorsun. Hastalıklı gibi sadece 8 ay sürmüş bir ilişkimin ardından 2 sene acı çektiğimi de bilirim. Ama bir yerden sonra bitiyor her şey. Zaman sadece. Aşk Tetris oynarken o uzun çubuğun gelmesini beklemek gibi bir şey. 90’lar çocukları bilir bu benzetmeyi de muhtemelen :) Vazgeçilmez tek şey aile, size yıllarca emek veren, saçını süpürge eden, yemeyen yediren, nefesiniz olan anneniz, babanız, kardeşiniz…



TOKAT YESEM ‘NEDEN BÖYLE OLDU’ DİYE AĞLARIM

Vakit varken ezilmemeli… Kariyerinizde yükselebilmek için ezdiğiniz kimse oldu mu? Ve ya sizin ezildiğiniz noktalar...



“ Ezen ayak olmaktansa ezilen papatya olmayı tercih ederim…” Bir karıncayı bile ezmemiş Yaşar Usta’yı izleyerek büyüdük biz. Kul hakkı yiyeceğime pabuçlarımı yerim, annemden çok güzel erdemler aldım ben çok! Babam da keza dünyanın en gönlü bol, eli açık adamıdır. Ben ezilmişimdir, ama umursamam ki. Kim olduğumu ne olduğumu çok iyi biliyorum. 5 Yıldır bir polemiğimi göremezsiniz sektörden kimseyle. Bana gelip tokat atsalar basar eve gider “ Niye böyle oldu ki şimdi” diye zırlarım, ağlarım. Dünyayla, insanlarla savaşım hiç olmadı, benim kendi savaşım kendimle. Onu da kazanırsam tamamdır :)



Akışına bırakmalı hani bazen…'Kontrol manyağıyım' diyorsunuz kendiniz için, akışına bırakmak zor olmalı ama akışına bıraktığınız şeyler oluyor mu hayatınızda?



Süpersiniz, böyle güzel sorular almamıştım uzun zamandır. 30 yıldır ilk defa 3 aydır akışına bıraktım her şeyi, arada lavabo aç gerekiyor, öyle de akmıyor bazen akışına bırakınca. Yakındır bu yeni akışına bırakan İrem’ i bırakmam çünkü hayatıma A’dan Z’ye o kadar hükmettim ki, dümenin başına geçerim 3 vakte kadar :)



İkimiz de çok sevmiştik aslında… Günümüzde aşklar çok çabuk tükeniyor, sevgi fazla da olsa yıpranıyorlar. Sizce sevgiyi, birlikteliği ayakta tutmanın temeli nedir? İlişkide nelere dikkat edilmeli?



Kelim merhemi olsa kendi başına sürermiş derler ya, benimki de o misal. Ama bildiğim çok net bir şey var: SAYGI! Sırf kadın - erkek ilişkilerinde değil, hayatımızdaki tüm ilişkilerde saygı bitti mi geçmiş olsun! Yeşilçam aşklarına hasret kalmadık da değil ayrı :) Bazı aşklar Yeşilçam’ da kalmalı mı desek :)



Buraya kadarmış her şey tadında.. Hayatınızda yarım bıraktığınız anlar oldu mu? Yapmamanız gerektiğini düşündüğünüz ve yarım bırakıp da pişmanlık yaşadığınız... Hayattaki en büyük 'keşke'niz ne oldu?



Yarım bıraktığım anlar oldu. Sonradan pişman olmamak adına. Ama pişmanlığım asla olmadı. Ben ölene kadar ne istediğimi bilen bir kadın olmayacağım ama yaşadığım ya da yarım bıraktığım her şey ne istemediğimi öğretiyor bana. Araba kullanmaya ilk başladığımda babam demişti ki “ Kızım enayilik yapma teknolojine güvenilmez, o sensöre güvenmeyeceksin, elini yan koltuğa atıp bakacaksın arkaya geri geri giderken…” Ay ben laf mı dinlerim, yaşasın teknoloji diye 1 sene bakmadım arkama. Bir gün bir çakıldım bir arabaya.. İşte ağzım yandı ya! Anca ben o zaman anlıyorum, o yüzden keşke dediğim ve pişman olduğum hiç bir şey yok.



GÜNDE EN AZ 3 KEZ AĞLARIM

Şimdi söyle şarkımızı ağlaya ağlaya, olanları kadere bağlaya bağlaya... En son ne zaman hıçkıra hıçkıra ağladınız? Mutsuz hissettiğiniz anlarda ne yaparsınız?

Ayol ben günde en az 3 kere ağlarım. Mutluluktan, özlemekten en ufak bir haksızlığa denk geldiğim anda… Hıçkıra hıçkıra en son Gökhan Şahin ve Buray’ dan bir şarkı aldığımda ağladım, herhalde 3 ay oluyor. “ Gel demen de yeterdi…” şarkının adı. Ben ağladıysam herkes ağlamasın mı, bir sonraki maxi-single’a koymayım mı? :)



Son günümüz olduğunu bilsek bir dilek hakkımız olsa?

Son günüm olmasın, 100 yıl daha yaşayayım derdim… Ayol manyak mıyım ben bir yemek isteyip de aza tamah edeceğim :)



Kendinizi terk ettiğiniz anlar oluyor mu'?



Oluyor, işte yine "keşke" demiyorum ama beni bensiz bırakmak en büyük hata. Bu bedene, bu ruha mahkumum ölene kadar. Kendimi terk edersem herkes terk eder beni.



Hayatınızda neler değişti, şöhretin olumlu, olumsuz yanları?



Hem her şeyi hem hiçbir şeyi. Eskisinden daha kırılganım çünkü… Tüm Türkiye nüfusu eline telefonum alıp hakkımda her şeyi yazıp, atıp tutabilme Iüksüne sahip.

Mesela geçenlerde 5 gün evden çıkmadım, az da tembellik benim hakkım diye. Gözüme bir instagram fotoğrafıma yapılan yorum değdi: 'Demin Bilmem Ne Avm'de fotoğraf çekilmek istedim, beni tersledi bu kadın, çekilmedi!” Kendimden şüphe ettim acaba ben uyur avm gezer miyim diye, evde sabahlıkla oturuyorum kokuşmuş kokuşmuş, tövbestafurullah, ben de yorum yazdım "kardeş ben gayet 5 gündür evdeyim." diye. Hop bu sefer "Tepki almak için yazdım zaten abla” :) diye cevap geldi. Yani çok enteresan şeyler oluyor.



Ben aynı İrem'im, aynı şeyleri giyiyorum, Iüksten uzak duruyorum, gayet makul bir araba kullanıyorum, paramı deli gibi müziğe harcıyorum. Tek sıkıntım 20 yıllık çok yakın bir arkadaşımla dışarı çıkarken bile, acaba bana güvenir mi basın o benim 20 yıllık arkadaşım dediğimde diye düşünüyorum.

Allah'tan onlarla çok mükemmel bir bağımız var da inanıyorlar "ablalarına"



Bazı Aşklar yarım kalmalı en çok dinlenenler listesinde yer alıyor, başarınızın sırrını neye bağlıyorsunuz?



Allah razı olsun dinleyiciden bu şarkıyı da koydular gönüllerine. Bu çıtayı düşürmemek için yırtıyorum kendimi, en özel şarkılarla daha nice yıllarım olur inşallah. Yıllar sonra torunlarına "Ben annene/babana bu şarkıda aşık olmuştum" dese ya insanlar!



Sahne sizin için ne ifade ediyor?

Sahne olmazsa ben nefes alamam! Kendime çok güvenen bir kadın gibi gözüksem de o kadar da içe kapanık, kendiyle sürekli savaşan bir kadınım. Sahnede bütün komplekslerimi, tasalarımı bırakıyorum. Başka bir şey oluyorum ve o dönüştüğüm şeye çok aşığım. Keşke her sabah da sahne ışıklarının altında uyansam. Yaratık gibi uyansam da bir anda coşkuyla güne başlasam :)