Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vizyona girdiği 1 ayda 3 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek aynı anda gösterime giren tüm yerli ve yabancı filmlere büyük fark atan 'Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu, haklı bir gurur yaşıyor... Bu yılki Oscar'a aday adayı olan filmin yapımcısı, önceki gün Nişantaşı'nda ses getirecek açıklamalar yaptı. Oscar'ı almaya çok yakın olduklarını söyleyen Mustafa Uslu, şöyle konuştu:





'KIYMETİNİ BİLELİM'



"Yüzde yüz, açık ara Oscar bekliyoruz. Amerikalılar filmi izlerken bizden daha çok ağlıyorlar. Şu an Amerika'da 'Ayla'nın Oscar'a ihtiyacı yok ama Oscar'ın Ayla gibi bir hikayeye ihtiyacı var' deniyor. Memleket olarak bu filmin kıymetini bilmeliyiz." Mustafa Uslu, gişede geride bıraktığı 'Mutluluk Zamanı', 'Yol Ayrımı' ve Hollywood yapımı 'Justice League: Adalet Birliği' hakkındaki sorular üzerine de şöyle dedi: "Ayla'nın karşısına Batman'i, Süpermen'i koydular yine başarılı olamadı." Uslu, "Televizyon dizilerinde gördüğünüz oyuncularla sinema yapılmaz" sözüyle de gişede büyük fark attığı ve başrollerinde Elçin Sangu ile Barış Arduç'un rol aldığı 'Mutluluk Zamanı' filmine taşını attı.

'BABAMI KANDIRDILAR'



Süleyman Dilbirliği'nin kızı Sebahat Dilbirliği'nin "Babamı kandırdılar" açıklamasına yanıt veren Uslu, "İnsan babası yoğun bakımdayken ekonomik şeylerin peşine düşmemeli" dedi.

'EVLAT OLMAK İÇİN KAN BAĞINA GEREK YOK'



Filmde hayatı anlatılan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Koreli Eunja Kim, geçtiğimiz günlerde hastanede buluşmuştu. Uslu, bu ağlatan tablo için "Koreli Ayla babasının yoğun bakımda olduğunu öğrenince paramparça oldu. Evlat olmak için kan bağına gerek yok" dedi.

GÖZYAŞINI TUTAMADI



Uslu'nun oyuncu eşi Sinem Öztürk, "Süleyman Amca benim yaşamıma yön veren insanlardan biri oldu, onun iyileşmesini dört gözle bekliyoruz" derken gözyaşlarına boğuldu.