Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Aralık reyting sonucunu EDHO hayranlarını merak ediyordu. Fakat sevenleri ve dizi oyuncuları kötü bir tablo ile karşılaştı. Salı akşamları zirveyi elden bırakmayan EDHO'nun tahtına Ufak Tefek Cinayetler oturdu. İşte 6 Aralık reyting sonucu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) başladığı gündem beri reytingleri kimseye kaptırmıyordu. Star TV'nin bu sezon başlayan dizisi Ufak Tefek Cinayetler, EDHO'yu AB grubunda geçti.





AB GRUBUNDA BİRİNCİ UFAK TEFEK CİNAYETLER OLDU

Star'ın başarılı dizisi Ufak Tefek Cinayetler ilk başlarda birinci koltuğuna yaklaşamasa da izleyici haftalar geçtikçe sevmeye başladı. Hatta Star'ın sevilen dizisi, AB gurubu reyting listesinde EDHO'yu bile geride bıraktı. Total grupta ise EDHO birinci oldu.

İşte AB gurubu reyting listesi: