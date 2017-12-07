Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz’in üstlendiği “Öteki Taraf” adlı filmin galası Vadistanbul AVM’de gerçekleşti. Filmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Deniz, filmin gişe olarak risk taşımadığını söyledi. Bir şeyin iyisi yapıldığı zaman risk taşımayacağını belirten Deniz “Bu film bu sene Türk sinemasında kendini başka bir yere konumlandıran bir film. O yüzden seyircinin de seveceğini düşünüyoruz” dedi. Özcan Deniz, gerilim ve dram türündeki “Öteki Taraf”ın ayrıca çok yoğun duyguların yaşandığı bir film olduğunu vurguladı. Filmin 46 farklı ülkede izlenime sunulacağını kaydeden Deniz, Azerbaycan ve Avrupa’da da gala yapabileceklerini dile getirdi. Galaya, aralarında Tamer Levent, Ruhi Sarı, Salih Bademci, Neslihan Yeldan, Hakan Meriçliler ve Begüm Kütük’ün de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.