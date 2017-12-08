Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serkan Kaya 'Kara Gözlüm' adlı şarkısının klibinden Nur Yerlitaş'ı oynatmıştı ancak Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözleri tepki alınca klip çöpe atıldı. Kaya, 80 bin TL daha harcayarak klibin yenisi çekti.

"DAHA NE KADAR KULLANACAKSINIZ BENİ?"

Çıkan haberlerin ardından Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Daha ne kadar kullanacaksınız beni? Basın toplantısında görüşürüz melekler... Yeter artık benim önceliğimde klip konusu yok... Hele beni takipten çıkaranlara sitemim de yok! Kaleminizi ADAM gibi kullanın. Artık söz Serkan Kaya da... Doğruyu o anlatsın."

ÜNLÜ İSİMLER TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim Nur Yerlitaş'ı takibi bırakmıştı