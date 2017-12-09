Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV’de yayınlanan ‘Yeni Gelin’ dizisinin Bella’sı Jessica May, aşkı da Türkiye’de buldu.HT magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; fotoğrafçı Hüseyin Kara ile beraber olan güzel oyuncu, önceki gün 24'ncü yaş gününü sürpriz partiyle Arnavutköy’de kutladı. İlk pastayı set ekibiyle kestiğini anlatan oyuncu, “Beşinci pastamı kestim” dedi.

PORTEKİZCE EVLİLİK TEKLİFİ

Jessica May, sevgilisi Hüseyin Kara’dan aldığı evlilik teklifini şöyle anlattı:



“İlişkimiz ciddi. Yazın Brezilya’da evleneceğiz. Ailem orada. İstanbul Boğazı’nda, benim dilimi öğrenip Portekizce evlenme teklif etti. Çok güzeldi.”

Çift, yaz başında iki tarafın ailelerinin katılacağı salsa ve çiftetelli eşliğinde bir düğünle evlenecekler.