Eurovision’da Sertab Erener rüzgarı! 21 yıl sonra yeniden sahne aldı, performansıyla damga vurdu

2003 yılında ülkemizi başarıyla temsil eden Sertab Erener, Eurovision’da 21 yıl sonra sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yarı final öncesi Türkiye’ye birincilik getiren ‘Everyway That I Can’ şarkısını yeniden söyledi. Erener’in performansı tüyleri diken diken ederken, sosyal medyada da alkış topladı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali dün görkemli bir törenle gerçekleşti. Eski Eurovision yıldızları da yarı finalde şahane performanslar sergiledi. Bu özel gecede 2003 Eurovision birincisi Sertab Erener de sahneye çıktı.

PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI

Türkiye’yi Eurovision’da birinciliğe taşıyarak göğsümüzü kabartan Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision 2024’te sahneye çıktı. ‘Everyway That I Can’ şarkısını söyleyen ünlü sanatçı performansıyla yıktı geçti. Sosyal medyada şarkıcıyla ilgili birçok yorum yapıldı.

Kullanıcılar “Sertab harika bir performans sergiledi, harika görünüyor” , “Sertab yine muhteşem” , “Herkes şarkıyı 21 sene sonra yeniden heyecanla söyledi” gibi mesajlar paylaştı.