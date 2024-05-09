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Son gösterisinde ortalık karıştı! Cem Yılmaz seyirciye kızıp sahneyi terk etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son gösterisinde ortalık karıştı! Cem Yılmaz seyirciye kızıp sahneyi terk etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın son gösterisinde ortalık fena karıştı! İki seyircinin taşkınlık çıkarması sonucu çok sinirlenen Cem Yılmaz, sahneyi terk etti.

4 yıl aradan sonra sahnelere geri dönen ünlü stand-upçı Cem Yılmaz'ın son gösterisinde tartışma çıktı. Son günlerde komedyen Hasan Can Kaya ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Cem Yılmaz, sahneyi terk etti.

"HOŞGELDİNİZ CHP'LİLER"

İddialara göre Cem Yılmaz, "Hoşgeldiniz CHP'liler" diye söylediği sözler seyircilerin tepkisini çekti. Cem Yılmaz ise sahneyi terk etmek zorunda kaldı.

Cem Yılmaz seyirci ile tartıştı, sahneyi terk etti!  - 2. ResimSon gösterisinde ortalık karıştı! Cem Yılmaz seyirciye kızıp sahneyi terk etti - 2. Resim

GERÇEK BAMBAŞKA

Başka bir iddia ise iki seyircinin taşkınlık çıkarttığı yönünde. Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini şu sözlerle paylaştı:

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi. Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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