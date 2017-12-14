Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde Hüsnü Komiser'in sürpriz evlilik teklifine tepki yağıyor.

SUAT'I ÇABUK UNUTTULAR

Yayınlanmaya başladığı günden bu tarafa bizden biri olan Arka Sokaklar oyuncularının acıları acımız, sevinçleri sevincimiz oldu. Mesut Komiser günlerce komada yattı, sosyal medyada cenaze törenleri organize edildi. Hüsnü Komiser vuruldu, herkes ölmesin diye dua etti. Ancak gelin görün ki dizi oyuncuları beklenen vefayı trafik kazasında yaşamını yitiren Hüsnü Komiserin karısı Suat için gösteremedi.

VEFASIZLIK BÜYÜK

Diziye birkaç bölüm önce dahil olan Gonca Hanım, Hüsnü Komiser'in başını döndürdü. Ve deli divana aşık olduğu, 5 çocuğunun annesi Suat'ı bir anda unutuverdi. Öyle ki bu hafta ekrana gelecek 461. bölümde Hüsnü Komiser, vefasızlığına bir kademe daha attırarak Gonca Hanım'a evlilik teklif ediyor.