Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üner, şarkı söyleme fikrinin nasıl geliştiğiyle ilgili soruya, “Bir gün Demet Akalın’ın konserinde 15 bin kişinin karşısında sahneye çıktım. Ebru Gündeş’e verdiğim ’Söyleyin’ şarkısını seslendirdim ve şarkıyı benimle birlikte herkes söyledi. O anı unutamıyorum. Bu duyguyu tekrar tatmak için şarkılar söylemeye başladım’’ cevabını verdi. Üner, “Bu dünyadaki vazifem insanların anlatamadıklarını ve sıkıntılarını yazmak. Herkesi iyi anlamam gerekiyor. İyi anlamak için ise kalbimin temiz olması gerekiyor. Kalbin temiz ise kalemin temizdir. Kalemin temiz olduğunda bulunduğun yere zaten geliyorsun’’ şeklinde konuştu.