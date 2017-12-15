Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz yazarı Ali Tekintüre hayatını kaybetti. Ali Tekintüre kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yaptı? Dilimizden düşmeyen şarkıların söz yazarı ve müzisyen olan Ali Tekintüre tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı 67 yaşında hayata veda etti. İşte Ali Tekintüre hakkında merak edilenler...

Ali Tekintüre kimdir?

'Senden Vazgeçmem', 'Seni Yakacaklar', 'Benim İçin Üzülme', 'Hangimiz Sevmedik', 'Dilek Taşı', 'Sürünüyorum' gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre, uzun sürdir kanser tedavisi görüyordu.

Bir süredir yoğun bakım ünitesinde yatan 67 yaşındaki usta sanatçı, bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Ali Tekintüre, efsaneleşmiş şarkılarının hikayelerini şöyle anlatmıştı:

Hangimiz Sevmedik: Şarkıyı Umut Kurt çok güzel söylemiş. Sayelerinde şarkı tekrar gündeme geldi. Galatasaraylıyım ama şarkı Demba Ba'ya yakışmıştı. O şarkıda “Herkesin acısı sevgisi kadar” diye bir dize var. Bu hakikaten çok iyi söylenmiş bir söz ve benim olduğu için de seviniyorum.



Dilek Taşı: Bu benim ender yazdığım ısmarlama şarkılardan biriydi. Arkadaşım Mesut Poyraz'la beraber yazdık şarkıyı. İsmi belirlenmişti. İçinde dilek taşı ifadesi geçen bir şarkı istediler, yazdık.

Seni Yakacaklar: Yenikapı'da Gar Gazinosu vardı. Oraya giderken bir cadde var. Tam caddedeyken şarkının sözleri belirdi kafamda. Orada, caddede yazdım şarkıyı.

Sürünüyorum: Amatörlük yıllarında yazdığım bir şarkıydı. Aslında söz ile müzik arasında ciddi bir uyumsuzluk vardır o şarkıda. Ama tuttu. Gülden Karaböcek güzel seslendirmişti.

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi: Bu şarkıyı 17-18 yaşlarındayken yazmıştım. 11 yaşından beri kendimce yazıyordum. Bu hit olan ilk şarkılarımdan biri oldu.