Alternatif rock türünde yaptıkları müzikleriyle sevilen Pinhani üyelerinden Sinan, sahneden inerek sevenlerinin arasına karıştı ve onlarla dans etti. Eğlencenin ritminin yükseldiği dakikalarda bateri ve gitar şovla gençleri coşturan grup üyeleri uzun süre alkışlandı.
Pinhani’den ısıtan konser
29.12.2017 - 03:25 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pinhani grubu, Ege Perla’da sahneye çıktı.
Etiketler : pinhani,konser,izmir,
531779 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/531779.aspx
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