Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alternatif rock türünde yaptıkları müzikleriyle sevilen Pinhani üyelerinden Sinan, sahneden inerek sevenlerinin arasına karıştı ve onlarla dans etti. Eğlencenin ritminin yükseldiği dakikalarda bateri ve gitar şovla gençleri coşturan grup üyeleri uzun süre alkışlandı.