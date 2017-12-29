Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisini “amatör astrofizikçi” diye tanımlayan Orhan Gencebay, en çok gök bilimine merak saldığını dile getirdi. Özellikle 14-15 yaşlarındayken evrenin nasıl yaratıldığına dair kafasında soru işaretleri oluşmaya başladığını ifade eden Gencebay “Yaradan’a olan inancım, sevgim, saygım küçük yaşlardan itibaren çok büyüktü. Yaradan neleri yarattı; anlamaya, tanımaya çalıştık. Küçük yaştan itibaren sorular sormaya başladık. Bazı soruların cevaplarını bulamadığımız zaman bunalıma bile neredeyse girdiğimiz zamanlar oldu, geçici olarak. Her şeyin cevabını bulmak çok zor ama anlamak lazım. Anladığınız zaman daha iyi cevaplayabiliyor insan. Her sorunun mutlaka cevabı var” şeklinde konuştu. Gencebay, astrofiziğe ilgisinin hâlen devam ettiğini, daha önce sahibi olduğu küçük bir teleskopla gök cisimlerini izlediğini anlattı. Daha büyük bir teleskoba sahip olmayı da istediğini ancak 30-40 santimlik bir teleskobun yarım tonluk kaideye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Gencebay, şimdiki hedefinin yazlığına bir “rasathane” kurmak olduğunu söyledi.