Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk tiyatro okulu Star Akademi sahiplerinden ve filmin yapımcısı Ali Ekber Yıldız, “Muhteşem Erkeği Bekleyen Kadınlar Kulübü adlı film, Almanya’da eğitim gören ve bu ülkede yaşayan Türk kökenli öğrencilerle çekilmiş ilk Türk sinema filmi oldu. Filmi, kendi imkanlarımızla çektik’’ dedi. Oyuncu ve yönetmen Kadir Özdal “Gayet fedakârca ve bir ekip çalışmasıyla iyi bir ürün çıkardığımızı düşünüyorum’’ dedi. Yapımcı ve oyuncu Metin Aydın ise “Almanya’da olan olaylar, ilk defa burada yaşayan insanların hikâyelerini koyduk. Seyredenler, kendisini bu filmde bulacak. Projenin örnek olacağına inanıyorum’’ diye konuştu. Filminin galasının nisanda yapılması planlanıyor.