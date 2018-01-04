Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talip Karakaş

Filmin basın gösterimi Kanyon’da yapıldı. Salon hınca hınç doldu. Ünlü komedyenin yanı sıra kardeşi Can Yılmaz, yönetmen Baruönü, Ozan Güven ve Zafer Algöz’ün de hazır bulunduğu etkinlikte gözler Seda Bakan ile Çağlar Çorumlu’yu aradı. Cem Yılmaz, konuyla ilgili soruya kendine has şekilde espriyle karışık cevap verdi: “Akşam gala var. Seda, kuaförde. Malum kadınlar 11’de girer akşama zor çıkar!” Oldukça heyecanlı ve gergin görünen Yılmaz, filmi konuklarla birlikte sinemanın merdivenlerine oturarak izledi. Kimi sahnelerde oyuncu ekibinin kahkahaları izleyiciyi bastırdı. Gösterim sonunda görüşlerine başvurduğumuz seyircilerden bazıları filmi vasat bulurken bazıları da tam tersi görüşteydi. Gözler şimdi gişelerde...