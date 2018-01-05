Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dergiye röportaj da veren oyuncu “Aslında hiç aklımda olmayan bir değişimdi bu. Çünkü ben kiloluyken de mutlu olan biriydim. Ta ki 27 yaşında bir sabah uyanıp güne 5 tane ilaçla başladığımı fark edinceye kadar... Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum. 27 yılı yaşayan Pelin’le bu Pelin çok farklı. Çünkü küçüldükçe büyüdüm. Mide ameliyatım, bu süre içinde verdiğim 90 kilonun sadece 55-60 kilosuna yardımcı oldu. Kalan 30 kiloyu ‘Hadi kızım bunu da yaparsın’ motivasyonu ve sporu bir hayat tarzı hâline getirerek verdim” dedi.