Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ünlü sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır KOAH ve Demans hastalığıyla mücadele eden Özkul’un ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri usta sanatçının Beyoğlu Cihangir’deki evine geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçının kızı Güner Özkul, gözleri dolarak “Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağolsun” dedi. Güner Özkul, babasının cenazesinin büyük bir ihtimalle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceğini ifade etti. Özkul, yarın toprağa verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 11.00’de anma töreni yapılacağı belirtilerek, “Kederli ailesine, bütün sevenlerine, Türk tiyatrosu ve sinemasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi. Münir Özkul, törenin ardından Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kariyerine 200’den fazla FİLM sığdırdı

15 Ağustos 1925 doğumlu olan Münir Özkul, 1951 yapımı “Vatan ve Namık Kemal” filminde figüran olarak rol alarak Yeşilçam’daki ilk tecrübesini yaşadı. Özkul, 200’den fazla filmde oynadı. 1965’ten sonra sinemadaki karakter rolleriyle övgü toplayan Özkul, özellikle 1970’li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez’in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesinin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut tiplemesi oldu. Özkul’un kadrosunda yer aldığı bu dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmlerinden bazıları Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler olarak sayılabilir. Bu filmlerin büyük kısmında Adile Naşit’le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştur. Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülünü kazandı. 1996 yılında AKM’de 55’inci sanat yılı kutlandı. 1998’de Kültür Bakanlığı tarafından Münir Özkul’a “devlet sanatçısı” unvanı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sevgiyle hatırlanacak

Usta sanatçı Münir Özkul’un vefatı üzerine, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler, sanat, cemiyet ve spor dünyası üzüntülerini dile getiren mesajlar yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, bütün vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecektir.

Başbakan Binali Yıldırım: Vefatından derin üzüntü duydum. Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur. Özkul’a Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Türkan Şoray: Yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktördü. Çok duygusal, zarif insandı. Sette baba kız gibi yakındık birbirimize. Derin bir acı duydum.

Fatma Girik: Münir Özkul’u tanımayan, bilmeyen yoktur. Böyle bir yıldızın, sanatçının sinema camiasından kayıp gitmesine çok üzüldüm.

Hülya Koçyiğit: Canım abim sevgili Münir Özkul... Arkanda bıraktığın nice filmlerinle, iyiliklerinle her zaman bizlerle, seyircilerinle olacaksın.

Selda Alkor: Münir Abi bizim sinema tarihimizdi.

Filiz Akın: Onunla beraber bir dönem kapandı sanki. Bir efsane, ustaların ustası Mahmut Hoca’mız yok artık. O güzel Türkçesiyle ‘’Perde kapandı’’... Üzüntümden ameliyat olan kulağım kanıyor. Konuşamıyorum, çok üzgünüm.

Hale Soygazi: En son ‘’Oh Olsun’’ filminde benim babamı oynamıştı. Gerçek hayatta da çok değerli ve kıymetli bir dostluğumuz vardı.

Itır Esen: Küçücük yaşımda tanıştım Münir Abi’yle. Hem babamdı hem de hayatımda çok önemli temel taşlarından biriydi. Hatıralarım kayboldu gitti, çocukluğum gitti.

Ediz Hun: Hem tiyatroda hem sinemada her rolün üstesinden gelen ve doğallığıyla bütün rolleri en güzel şekilde başarabilmiş nadir sanatçılarımızdandı.

Perihan Savaş: Çok özel bir sanatçıydı. Hem sinemaya hem tiyatroya çok önemli şeyler kazandırdı.

Gül Sunal: Kemal’le birlikteliğimizin mimarı, saygı duyduğum, hayran olduğum Münir Abi aramızdan ayrıldı. Üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum..

Emel Sayın: Sevgili Münir Ağabey’im, güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm.