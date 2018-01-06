Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmleriyle Türk komedi tarihinin unutulmayan, efsane karakteri Arif ile Robot 216’nın maceralarının anlatıldığı filmin Ankara galası büyük ilgi gördü. Galaya filmin oyuncularından Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sevenleri ile buluşmadan önce bir basın açıklaması gerçekleştiren ünlü komedyan Cem Yılmaz, yarın İzmir’de olacağını belirtti. Esprili bir şekilde, “Şansınıza bugün burada adam adama toplanmak denk geldi” diyen Yılmaz, adam adama toplanma sebebini ise tekrar esprili bir şekilde, “Askerliğimizi burada yaptık diye herhalde böyle denk geldi” değerlendirmesini yaptı.



Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:



“Filmin reaksiyonu çok güzel. Bu çok mutluluk verici. Uzun zamandır uğraştığımız bir işti, çokta güzel netice verdi. Yeni sezon çok güzel başladı. Seyirci bazı şeyleri yoğun şekilde tercih ediyor. Bu sezon kapsayıcı filmler çok güzel iş yaptı. Bizde onların peşinden aynı tonda seyirciye hitap ediyoruz aslında. Böyle devam eder diye umut ediyorum. Biraz dersimize çalıştık bu sefer. Film dün çok izlendi. Herkes filminin çok izlenmesini ister ama aynı zamanda beğenilmesini de ister. İkisi bir arada olunca daha güzel oluyor.”

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Zafer Algöz, hayranlarının adeta izdiham oluşturduğu alana giderek sevenlerini selamladıktan sonra, sırasıyla bir konuşma gerçekleştirdiler ve daha sonra alandan ayrıldılar.