Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar’ın habercisi kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri’nin habercisi sayılan 75. Altın Küre Ödülleri için Beverly Hills’te düzenlenen görkemli bir töreni ABD’li ünlü komedyen Seth Meyers sundu. Törene, Hollywood’u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan “TIME’S UP” kampanyası damga vurdu. Meyers’ın sinema dünyasında birçok kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’e “Fil salonda yok” diyerek gönderme yaptığı törene çok sayıda kadın oyuncu siyah elbise giyerek katıldı. Meryl Streep, Angelina Jolie, Emma Stone, Emma Watson, Sharon Stone gibi birçok kadın oyuncu, film endüstrisinde cinsel tacize karşı farkındalık oluşturmak ve cinsel taciz kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek hedefiyle kırmızı halıda siyah elbiseleriyle poz verdi. Bazı oyuncular, “TIME’S UP” (Zaman Doldu) yazılı rozetler taktı. Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon tarafından başlatılan hareket, kısa zamanda Natalie Portman, Gal Gadot ve Eva Longoria’dan destek buldu. Witherspoon’un tasarladığı rozetlerden yaklaşık olarak 14 milyon dolar toplandığı ve elde edilen gelirin dünya genelinde cinsel şiddet mağdurlarına destek veren derneklere aktarıldığı belirtildi.

İlk defa bir Türk’e ödül

Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın Almanya ve Fransa ortak yapımı filmi olan ‘In the Fade’ (Paramparça), Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı. Akın ödülünü filmin başrol oyuncularından Diane Kruger ile birlikte aldı. Akın, 75 yıllık tören tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. Akın “Buralarda olmak çok güzel. Aday olmak çok güzeldi. Adaylık zaten benim için ödüldü. En iyilerin arasında olmak yeterdi. O yüzden de beklemedim açıkçası. Beklemediğin şey gelince daha da mutlu oluyorsun. ‘Diane’ olmasaydı burada olmazdım. İnşallah Oscar’da da oluruz” dedi.

75. Altın Küre’de ödül kazananlar

Drama En İyi Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Animasyon: Coco

Drama En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand

Drama En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro

En İyi Senaryo: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Film Müziği: This is Me

En İyi Yabancı Film: In the Fade

Drama En İyi TV dizisi: The Handmaid’s Tale