Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlu Cengizhan Güloğlu ve sevgilisiyle birlikte yaşayan Davut Güloğlu'nun Parago Sitesi'ndeki evinin kira kontratı oğlunun üzerineydi. Sitenin aidatı ve evin kirasını uzun süre ödemeyen Davut Güloğlu'na ev sahibi 7 tane icra davası başlattı. Şarkıcı, 66 bin TL'lik bu borcu ödemedi. Bunun üzerine eve hacze gelen memurlar televizyonu ve koşu bandını aldılar.

EVDEN ÇIKARILDILAR

Vatan'ın haberine göre; Aynı zamanda şarkıcının sahibi olduğu D G İnşaat'ın banka hesaplarına, Cengizhan Güloğlu'nun banka hesaplarına ve araçlarının üzerine haciz konuldu. Güloğlu ailesinin evden çıkması için de dava açan ev sahibi bu davayı da kazandı. Davut Güloğlu, sevgilisi ve oğlu Cengizhan evden çıktılar.