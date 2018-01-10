Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2006 yılında İtalyan eşi Massimo Cumisano'dan boşanan Burcu Esmersoy, ikinci kez evliliğe hazırlanıyor. İddialara göre Burcu Esmersoy, yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Mayıs ayında düğün yapacak.

12 YIL SONRA NİKAH MASASINA OTURACAK

''Mayıs'ta düğün var' başlıklı yazısı şöyle: "Size bomba bir haberim var! 2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen Burcu Esmersoy'un ikinci kez evleneceğini öğrendim! Şimdiye kadar iki kez evliliğin eşiğinden dönen, evlilikten her zaman uzak kalacağını söyleyen Burcu Esmersoy'u, 12 yıl sonra nikah masasına oturmaya ikna eden kişi, geçen yaz başından beri flört ettiği işadamı Berk Suyabatmaz.

Sabah