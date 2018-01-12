Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin, yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı “Arka Sokaklar” dizisine ünlü manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu. Yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Schaefer dizide, eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, Şamil’in eşi Yelda karakterine hayat verecek.