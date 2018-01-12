Kanal D’nin, yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı “Arka Sokaklar” dizisine ünlü manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu. Yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Schaefer dizide, eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, Şamil’in eşi Yelda karakterine hayat verecek.
Ünlü manken konuk oyuncu
12.01.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arka Sokaklar dizisinde ünlü manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu.
Etiketler : şebnem schaffer,
535624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/535624.aspx
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