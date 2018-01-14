Hazırlık süreci iki yıldan fazla süren ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi 18 Ocak Perşembe günü yayımlanacak. Kut’ül Amare kuşatmasının gerçek hikâyesinin ekranlara taşınması için büyük emek harcadıklarını belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren “İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü büyük bir heyecanla takip edecek. İzlenme oranlarımız ve gelen olumlu tepkiler bizi yeni projeler için ayrıca motive ediyor. Birinci Dünya Savaşı süresince yaşanan, bize ait diğer kahramanlık öykülerini de ekrana taşıyacağız” diye konuştu.
Kahramanlık öyküleri sürecek
14.01.2018 - 03:06 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük prodüksiyonlu dizileriyle Türk televizyonculuk tarihinin bugüne kadarki en yüksek izlenme oranlarını yakalayan TRT, efsane olması beklenen yeni bir yapımla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Etiketler : mehmetçik kutül amare,
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