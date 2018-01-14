Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlık süreci iki yıldan fazla süren ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi 18 Ocak Perşembe günü yayımlanacak. Kut’ül Amare kuşatmasının gerçek hikâyesinin ekranlara taşınması için büyük emek harcadıklarını belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren “İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü büyük bir heyecanla takip edecek. İzlenme oranlarımız ve gelen olumlu tepkiler bizi yeni projeler için ayrıca motive ediyor. Birinci Dünya Savaşı süresince yaşanan, bize ait diğer kahramanlık öykülerini de ekrana taşıyacağız” diye konuştu.