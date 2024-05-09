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Haberler > Magazin > Dünyanın en büyük dudaklı kadını yeni hedefi için hareketi geçti! İsteğiyle doktoruna bile ‘pes’ dedirtti

Dünyanın en büyük dudaklı kadını yeni hedefi için hareketi geçti! İsteğiyle doktoruna bile ‘pes’ dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın en büyük dudaklı kadını yeni hedefi için hareketi geçti! İsteğiyle doktoruna bile ‘pes’ dedirtti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da yaşayan ve dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını olarak bilinen Andrea Ivanova, bu haline kavuşmak için birçok kez operasyon geçirdi. Sosyal medyada çektiği videolarla da tanınan 25 yaşındaki fenomen yeni bir rekor denemesi amacıyla harekete geçti. Dünyanın en uzun çenesine sahip olmak için operasyon yaptırmak istediğini belirten genç kadına doktoru bu estetiğin ölümcül olabileceği konusunda uyarı yaptı.

25 yaşındaki Andrea Ivanova, hayalindeki Barbie bebek görünümüne kavuşmak için bir dizi estetik operasyon geçirdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen bunun için tam 32 defa bıçak altına yattı.

DUDAKLARI İÇİN SERVET HARCADI

‘Dünyanın en büyük dudaklı kadını’ olarak bilinen ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yaşayan Andrea Ivanova, estetik yaptırmaya 2018’de başladı. Bugüne kadar dudakları için 8 bin sterlin (yaklaşık 322 bin TL) harcadı. Bu operasyonlar kısa sürede popüler hale gelmesini sağladı ve sosyal medyada takipçi sayısını da artırdı. 

Dünyanın en büyük dudaklı kadını yeni hedefi için hareketi geçti! İsteğiyle doktoruna bile ‘pes’ dedirtti - 1. Resim

“DAHA FAZLASINI YAPMAYA KARARLIYIM”

Ailesinin bu halini beğenmediğini belirten kadın, daha önce verdiği bir röportajda, “Dudaklarımı çok seviyorum ve onlarla iyi hissediyorum. Yakında dudak ve yanak büyütme için yeni prosedürler yaptıracağım. Daha fazlasını yapmaya da kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım” şeklinde konuşmuştu.

İŞTE YENİ HEDEFİ

Ivanova’nın doktoru aşırıya kaçtığını ve daha fazla dolgunun tehlikeli olduğunu söylese de o bu isteğinden vazgeçmiyor. Fenomen isim son olarak yeni hedefini açıkladı. Dünyanın en büyük elmacık kemiklerini yaptırmak için doktoruyla görüşme yapan kadın, yaşadığı zorlukları ise hiçe sayıyor. Öyle ki bir açıklamasında “Tatlı acılara alışığım. Hedefime ulaşacağım” diyor. 

Dünyanın en büyük dudaklı kadını yeni hedefi için hareketi geçti! İsteğiyle doktoruna bile ‘pes’ dedirtti - 2. Resim

DOKTORU UYARDI

Ancak Andrea Ivanova’nun doktoru kendisiyle zıt görüşte. Başka bir operasyon geçirmesini desteklemiyor. Ayrıca başka bir işlemin kendisi için hayati tehlikeye yol açabileceği konusunda uyarıyor. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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