Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Estetik operasyonu çok konuşulmuştu... Cenk Eren son halini paylaştı

Estetik operasyonu çok konuşulmuştu... Cenk Eren son halini paylaştı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Estetik operasyonu çok konuşulmuştu... Cenk Eren son halini paylaştı

Gündem Haberleri

Geçen ay yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren, son halini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçen ay yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını paylaşan Cenk Eren'in estetiği çok konuşulmuştu.

Eren, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak yüzünün son halini paylaştı.

Ünlü şarkıcının son hali takipçileri tarafından 'başarılı' bulundu.

Estetik operasyonu çok konuşulmuştu... Cenk Eren son halini paylaştı - 1. Resim

İŞTE ESTETİKLERİNİN FATURASI

Son haliyle sosyal medyayı ikiye bölen Cenk Eren’in estetik operasyon için 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir fiyat ödediği iddia edilmişti.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Arda Güler hakkında akıllara zarar sözler: "Çöp kadar değeri yok" Real Madrid'in transfer kararı sonrası...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süleyman Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'a tepki: Şifa diliyorum - Gündem'Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem...'Van'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 asker yaralı - GündemVan'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 asker yaralıMüşteri kılığında hırsızlık kameralarda! Önce denediler, sonra çaldılar - GündemPes dedirten hırsızlık! Önce denediler, sonra çaldılarMeteoroloji Ege için fırtına uyarısı yaptı, Orhan Şen perşembeyi işaret etti - GündemOrhan Şen sıcaklıklar için tarih verdiBaşıboş köpek dehşeti kamerada! Çenesi kırıldı, etleri parçalandı, 30 dikiş atıldı - GündemÇenesi kırıldı, etleri parçalandı, 30 dikiş atıldıKırşehirli kadınlar Osmanlı'yı örnek aldılar: 900 kişinin borç defterini sıfırlandı - Gündem900 kişinin borç defterini sıfırlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...