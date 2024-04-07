Estetik operasyonu çok konuşulmuştu... Cenk Eren son halini paylaştı

Geçen ay yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren, son halini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçen ay yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını paylaşan Cenk Eren'in estetiği çok konuşulmuştu.

Eren, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak yüzünün son halini paylaştı.

Ünlü şarkıcının son hali takipçileri tarafından 'başarılı' bulundu.

İŞTE ESTETİKLERİNİN FATURASI

Son haliyle sosyal medyayı ikiye bölen Cenk Eren’in estetik operasyon için 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir fiyat ödediği iddia edilmişti.