Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1989 yılında TRT'deki Geçmiş Bahar Mimozaları dizisiyle 13 yaşında şöhreti yakalayan Mehmet Günsür'ün dahada küçük haline ait kare ortaya çıktı.

"GÜLÜŞÜ HALA AYNI"

Mehmet Günsür'ün çocukluk fotoğrafını gören hayranları "Gülüşü hala aynı", "Bir insanın gülüşü hiç mi değimez?" gibi yorumlar yaptı.

İşte o fotoğraf:

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Annesi Sibel Günsür, babası Teoman Günsür. Tatar kökenli. Modern bale koreografı olan Zeynep Günsür adında bir ablası var. 4 yaşından itibaren yüzme, kayak ve tenisle ilgilendi. Hatta, profesyonel tenisçi oldu. İtalyan Lisesi'ni bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi ancak bu alanda hiç çalışmadı. Bir müzik grubuyla konserler de veren Mehmet Günsür, dört yıl boyunca restoran işletti. Çocuk yaşta kameralar önüne geçse de oyunculuk eğitimini 25 yaşından sonra almaya başladı. İlk kameralar önüne geçişi 7 yaşındayken rol aldığı "Sana" reklam filmi ile oldu. 1988 yılında ilk kez profesyonel oyunculuğa adım atıp TRT'de yayınlanan "Geçmiş Zaman Mimozaları" adlı dizide rol aldı. Bu dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı ve evin küçük oğlu Sabih'i canlandırmıştı. Bir süre oyunculuğa ara verdi ve bu dönemde Roxy isimli mekanı işletti. Aynı zamanda "The Dawn" isimli müzik grubunda çalıyordu. Oyuncu olarak ilk fark edildiği ve çıkış yaptığı film Ferzan Özpetek'in 1997 yılı yapımı "Hamam" oldu.

Bu filmin ardından oyunculuk kariyerini geliştirmeye karar verdi.O filmden ötürü İtalya'dan bir tiyatro teklifi aldı. "Bent" diye 79'da yayılan gay akımını anlatan bir oyunda başrol oynaması teklif edildi. 1998 yılında 23 yaşında iken teklifi kabul ederek İtalyan tiyatrosuyla 4 sene turne yaptı. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan "Sır Dosyası" adlı dizide çaylak dedektif rolünde görüldü. 2000 yılına gelindiğinde bir Yavuz Özkan filmi olan "Hayal Kurma Oyunları" adlı filmde Tarık Akan ile birlikte rol aldı. Aynı yıl İtalya'da "Bent" adlı tiyatro oyununda başrol oynadı. Kariyerine İtalya'da devam eden Günsür, 2001 yılında "Tommaso" ve "Guida", 2002 yılında "L'Italiano" ve 2003 yılında "Papa Buono,II" adlı İtalyan yapımların yer aldı. 2003 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönettiği "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırdı. Aynı yıl ATV'de yayınlanan "Pilli Bebek" adlı televizyon dizisinde rol aldı. "Anlat İstanbul" adlı filmde Ümit Ünal'ın çektiği bölümde mahalle fotoğrafçısını canlandırdı. Mehmet Günsür, 2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. Çiftin, Ali (d.2006), Maya ve (d.2012) Cloe adlarında 3 çocuğu var.

Televizyon dünyasında 2004 yapımı "Kasırga İnsanları" ve 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" adlı dizilerle tanındı. Beyaz Gelincik adlı dizide "Mustafa" karakterini canlandıran Günsür, bu rol onu çok heyecanlandırdığı için İtalya'dan ayrılmıştı ve yine bu rol ile hayran kitlesi büyüdü. 2007 yılında "Fall Down Dead" adlı sinema filminde Dominique Swain, David Carradine gibi isimlerle birlikte rol aldı. 2007 yılında İstanbul Film Festivali'nde jüri üyesi görevi yaptı. Ailesiyle İtalya'da yaşarken Muhteşem Yüzyıl dizisi için Türkiye'ye geri döndü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleyman'ın en büyük evladı olan Şehzade Mustafa'yı canlandırdı. Bu dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç canlandırırken, Şehzade Mustafa rolündeki Mehmet Günsür'un eşi Mihrünissa Sultan'ı Berrak Tüzünataç oynadı. Mehmet Günsür, 12 Şubat 2014 tarihinde rolü gereği öldürüldüğünden diziden ayrıldı. Mehmet Günsür, şimdi ise Serenay Sarıkaya ile birlikte Fi-Çi dizisinde rol alıyor. 2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Mehmet Günsür, Hümeyra, Kerem Bursin, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.