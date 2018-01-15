1981 ve 1982 doğumlu iki çocuğundan birine “Ferdi” diğerine de “Tayfur” adını veren yaşlı adam Ferdi Tayfur’a verdiği sözü tuttuğunu duyurmak istiyor. Avaner, “Her anımı şarkılarıyla yaşadım. Evde arabada her tarafta şarkılarını dinledim. Hâlâ da hayranıyım, dinliyorum. Kendisine verdiğim çocuklarıma ismini verme sözümü de tuttuğumu kendisinin bilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.
Biri Ferdi diğeri Tayfur
15.01.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da 1975 yılında hayranı olduğu Ferdi Tayfur’un konserine giden 67 yaşındaki Kemal Avaner, konser esnasında konuşma fırsatı bulduğu sanatçıya çocuğuna Ferdi Tayfur ismini vereceğine söz verdi.
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