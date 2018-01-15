Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1981 ve 1982 doğumlu iki çocuğundan birine “Ferdi” diğerine de “Tayfur” adını veren yaşlı adam Ferdi Tayfur’a verdiği sözü tuttuğunu duyurmak istiyor. Avaner, “Her anımı şarkılarıyla yaşadım. Evde arabada her tarafta şarkılarını dinledim. Hâlâ da hayranıyım, dinliyorum. Kendisine verdiğim çocuklarıma ismini verme sözümü de tuttuğumu kendisinin bilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.