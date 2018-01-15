Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek.

Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor. Dizide 4. sezondan itibaren rol alan Gürbey İleri'nin canlandırdığı Sancar ve Ertuğrul Postoğlu'nun canlandırdığı Bahadır Bey'in gelecek bölümde diziye veda etmesi bekleniyor.



Gürbey İleri'nin canlandırdığı Sansar karakteri