Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özdilek AVM’de yapılan gala öncesi Gupse Özay ile filmin oyuncu kadrosundan Aksel Bonfil, Hülya Duyar, Mert Öner, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er ve Özlem Akınözü, hayranlarıyla bir araya geldi. Gupse Özay Antalya’ya sık sık geldiğini ve şehrin çok farklı bir çekiciliği olduğunu ifade etti. Antalya’yı çok sevdiğini belirten Özay, sinemaseverlerin filme yoğun ilgisinden de memnun olduğunu dile getirdi.