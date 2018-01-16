Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da dün yine heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Dizinin Kemal'i Uğur Yıldıran'ın arabaların üstünden atlama sahnesi izleyiciyi heyecanlandırdı.

İLK HADİSE'NİN DANSÇISI OLARAK ÇIKTI

Uğur Yıldıran, Eurovision'a katılan Hadise'nin dansçısı olarak akmeralar karşısına çıktı. Daha sonra İçerde dizisinde oynayan Yıldıran şimdi de Çukur dizisinde gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirmeyi başardı. Dizinin dünkü bölümünde Yıldıran'ın arabaların üzerinden atladığı sahne Amerikan filmlerindeki aksiyon sahnelerini aratmadı.