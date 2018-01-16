Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik Belediyesinin Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği konser programında uduyla birlikte sahne alan Coşkun Sabah, bir saat boyunca unutulmaz eserlerini seslendirdi. Konseri esnasında televizyon kanallarını müzik programlarına yer vermediği için eleştiren sanatçı, “Eskiden televizyonlarda hafta sonları müzik programları olurdu. Şimdi diziden geçilmiyor. Çok şükür bu tür konserlerle bir araya geliyoruz” dedi.