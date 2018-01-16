Pendik Belediyesinin Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği konser programında uduyla birlikte sahne alan Coşkun Sabah, bir saat boyunca unutulmaz eserlerini seslendirdi. Konseri esnasında televizyon kanallarını müzik programlarına yer vermediği için eleştiren sanatçı, “Eskiden televizyonlarda hafta sonları müzik programları olurdu. Şimdi diziden geçilmiyor. Çok şükür bu tür konserlerle bir araya geliyoruz” dedi.
Coşkun Sabah’tan “dizi” eleştirisi
16.01.2018 - 13:05 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Televizyon kanallarındaki dizi furyasını eleştiren ünlü sanatçı Coşkun Sabah, “Eskiden televizyonlarda müzik programları oldurdu. Şimdi diziden geçilmiyor” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Coşkun Sabah,
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