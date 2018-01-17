Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ta 20 yıl önce kurulan ve her cuma ve cumartesi günü farklı oyunlarla sahne alan oda tiyatrosu, 5 Ocak 2018’de hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul’un adını taşıyor. Münir Özkul henüz hayattayken kurulan tiyatronun oyuncular, usta ismin ülkede adını taşıyan tek tiyatroyu göremeden hayatını kaybetmiş olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Münir Özkul adını taşıyan tek tiyatroyu göremedi

Özkul’un son 15 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşıyor olmasından dolayı kendilerinden habersiz olduğunu söyleyen tiyatronun kurucusu Kemal Atangür, "Münir Özkul Oda Tiyatrosu 20 yıldır burada. Biz şuna inanıyoruz; yaşarken taa vermiştik ismini ki, 15 yıl da yatak ömrü oldu kendisinin, bu konudan habersiz oldu. Keşke haberi olsaydı. Ama biz onun ismini gururla taşıdık. Gerçekten Türk Tiyatrosu'nun unutulmaz oyuncusu, Türk Sineması'na da çok güzel bir oyunculuk tarzı kazandırdı. Onun adıyla bu salonda oyun oynamak bizim için mutluluk, keyif verici gurur verici bir durum." dedi.

Münir Özkul adını taşıyan tek tiyatroyu göremedi

Tiyatro oyuncuları Ufuk Ertekin ve Sevgihan Telek de, Münir Özkul’un adını taşıyan bir tiyatroda sahne almanın kendileri için önemli olduklarını söyledi.