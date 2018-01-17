Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde tekrar hayatımıza giren domuz gribi, bu kez Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile ailesine musallat oldu. Kar tatili için Kayseri'yi tercih eden Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti, yatak döşek evde yatıyor.

TATİLLERİ KABUSA DÖNDÜ

Domuz gribini, bu hastalığa yakalanan bir arkadaşlarından kapan Özilhanlar'ın Kayseri tatili de kabusa döndü. Bir gün tatil yapabilen Özilhan Ailesi apar topar İstanbul'a döndü.

GERİYE PAYLAŞTIĞI KARE KALDI

Yasemin Özilhan, domuz gribi olmadan önce sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı ve altına; "Develi'nin cıvıklısı , Kayseri'nin mantısı ve Erciyes'in güzelliği" notunu düşmüştü.