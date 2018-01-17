Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun 61 yaşındaki ağabeyi Cemal Kurtoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

CENGİZ KURTOĞLU ÇOK ÜZGÜNDÜ

Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyinin cenazesi dün Arhavi Merkez Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçenin Yukarı Hacılar Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Doğanay, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, bazı sanatçılar ile vatandaşlar katıldı.