Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor

Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kolpaçino&#039;nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Komedi film serisi Kolpaçino’da galerici Şahin karakterini üstlenen Serkan Şengül, değişimiyle gündeme geldi. 65 kilo veren ünlü oyuncu zayıf haliyle herkesi şaşırttı.

İlk üç filmi toplamda 2,5 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Kolpaçino’da hayat verdiği galerici Şahin karakteriyle hafızalara kazınan Serkan Şengül fazla kilolarından kurtuldu. Son halini sosyal medyada paylaşan Şengül’e yorumlar peş peşe geldi. 

Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor - 1. Resim

Şafak Sezer’in yazıp yönettiği Kolpaçino filminde rol alan Serkan Şahin, eğlenceli karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde yeni filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan oyuncu değişimiyle dikkat çekti. 

Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor - 2. Resim

“65 KİLO VERDİ”

Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yaptığı ve çekimleri iki yıldır devam eden ‘Çingene Kızı Zeugma’ adlı yapımda oynayan oyuncu, filmin galasında ortaya çıktı. Son hali gözlerden kaçmayan Şengül, 65 kilo verdiğini açıkladı. Basın mensuplarının karşısına geçen isim “Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim” diyerek, galaya katılan herkesi güldürdü.

HAYRANLARI ÇOK ŞAŞIRDI

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serkan Şengül, son haline ait fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı. Hayranları “Kalem gibi olmuşsun abi” , “Tebrikler, fazlalıklar gitmiş… Fit olmuşsunuz” , “Abi sen evrim mi geçirdin, ne oldu sana böyle” gibi yorumlar yaptı. 

İşte Serkan Şengül'ün son hali...

Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor - 3. Resim

Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor - 4. Resim

Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Webb Uzay Teleskobu'nun atmosfer araştırmasıyla yeni bir gezegenin sırları ortaya çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildi - MagazinAyrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildiUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı - MagazinŞarkıcı Kalben hakkında karar çıktı4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı - Magazin4 yıllık evlilik bitti! Sessiz sedasız boşandılarSurvivor All Star’da kıran kırana mücadele! Elenen isim belli oldu - MagazinSurvivor'da kıran kırana mücadele! Elenen isim belli olduEşi banyoda ölü bulunmuştu! Yeşim Erçetin'den intihar itirafı - MagazinKocasını banyoda ölü bulmuştu! Erçetin'den bomba itirafDoktordan Türkan Şoray'a uyarı üstüne uyarı: Bahçede bile yürüme - MagazinDoktordan Türkan Şoray'a uyarı üstüne uyarı: Bahçede bile yürüme
Sonraki Haber Yükleniyor...