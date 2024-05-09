Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor

Komedi film serisi Kolpaçino’da galerici Şahin karakterini üstlenen Serkan Şengül, değişimiyle gündeme geldi. 65 kilo veren ünlü oyuncu zayıf haliyle herkesi şaşırttı.

İlk üç filmi toplamda 2,5 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Kolpaçino’da hayat verdiği galerici Şahin karakteriyle hafızalara kazınan Serkan Şengül fazla kilolarından kurtuldu. Son halini sosyal medyada paylaşan Şengül’e yorumlar peş peşe geldi.

Şafak Sezer’in yazıp yönettiği Kolpaçino filminde rol alan Serkan Şahin, eğlenceli karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde yeni filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan oyuncu değişimiyle dikkat çekti.

“65 KİLO VERDİ”

Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yaptığı ve çekimleri iki yıldır devam eden ‘Çingene Kızı Zeugma’ adlı yapımda oynayan oyuncu, filmin galasında ortaya çıktı. Son hali gözlerden kaçmayan Şengül, 65 kilo verdiğini açıkladı. Basın mensuplarının karşısına geçen isim “Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim” diyerek, galaya katılan herkesi güldürdü.

HAYRANLARI ÇOK ŞAŞIRDI

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serkan Şengül, son haline ait fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı. Hayranları “Kalem gibi olmuşsun abi” , “Tebrikler, fazlalıklar gitmiş… Fit olmuşsunuz” , “Abi sen evrim mi geçirdin, ne oldu sana böyle” gibi yorumlar yaptı.

İşte Serkan Şengül'ün son hali...