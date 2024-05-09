4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 09:30 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 09:32 - Güncelleme:

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Kurtlar Vadisi, Söz, Ramo, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan görkem Sevindik, 4 yıl önce basketbol oyuncusu Kübra Aydemir ile gizlice evlenmişti. Bir erkek çocukları bulunan çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.