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4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi, Söz, Ramo, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan görkem Sevindik, 4 yıl önce basketbol oyuncusu Kübra Aydemir ile gizlice evlenmişti. Bir erkek çocukları bulunan çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Görkem Sevindik, özel hayatıyla gündeme geldi. Sevindik’in gizli saklı evlendiği eşiyle boşandığı öğrenildi. 

4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı - 1. Resim

Görkem Sevindik, basketbolcu Kübra Aydemir ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

Pandemi nedeniyle nikah yapmayan çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. İkili, 2021 yılında ise Marsel adındaki oğullarına kucaklarına aldı. 

4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı - 2. Resim

GEÇEN AY BOŞANMIŞLAR

4 sene önce evlenen çiftin, geçtiğimiz ay Küçükçekmece Adliye’sinde anlaşmalı olarak görülen davayla evliliklerini sonlandırdığı ortaya çıktı.

4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı - 3. Resim

İkilinin yakın çevresine anlaşamadıklarını, bu yüzden boşanma kararı aldıklarını söylediği iddia edildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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